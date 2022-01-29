Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Eagle FC

Российский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал суринамца Тайрона Спонга в главном поединке турнира промоушена Хабиба Нурмагомедова.

В Майами прошел турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44, в главном поединке которого в тяжелом весе встречались 41-летний россиянин Сергей Харитонов и 36-летний представитель Суринама Тайрон Спонг. На церемонии взвешивания Харитонов оказался заметно тяжелее соперника - 120 кг против 103,6 кг.

Накануне боя букмекеры не сомневались в досрочной победе одного из соперников, но фаворитом считался более молодой Спонг.

Бой завершился во втором раунде. Россиянин в очередной раз перевел оппонента в партер, где начал наносить увесистые удары, в итоге рефери остановил бой.

Для Харитонова эта победа стала 32-й при восьми поражениях. Спонг потерпел первую неудачу в трех боях.

Успешно выступили в Майами еще двое россиян. Рамазан Курамагомедов единогласным решением судей одолел Джона Ховарда, а Раймонд Магомедалиев техническим нокаутом победил Энтони Нжокуани.