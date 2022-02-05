Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой

Российский шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией сборной России в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

- При передаче эстафеты мы помешали китайской команде, нарушили правила. Думаю, решение судьи о дисквалификации, каким бы жестким они ни было, было правильным, потому что мы действительно создали помеху, - сказал Елистратов журналистам. - Было два момента, которые видны на записи. Спорить просто бессмысленно.

Семен, который также не попал в финал в индивидуальном забеге на 1000 м, добавил, что сегодня день для него не задался, но он будет бороться до конца.

- Очень обидно, но у меня еще есть дистанция 1500 метров, Это, можно сказать, моя любимая, коронная, на которой я завоевал больше всего титулов, - отметил спортсмен. - Буду настраиваться на нее.

Елистратов - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров. Чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м.