Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой
Российский шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией сборной России в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
- При передаче эстафеты мы помешали китайской команде, нарушили правила. Думаю, решение судьи о дисквалификации, каким бы жестким они ни было, было правильным, потому что мы действительно создали помеху, - сказал Елистратов журналистам. - Было два момента, которые видны на записи. Спорить просто бессмысленно.
Семен, который также не попал в финал в индивидуальном забеге на 1000 м, добавил, что сегодня день для него не задался, но он будет бороться до конца.
- Очень обидно, но у меня еще есть дистанция 1500 метров, Это, можно сказать, моя любимая, коронная, на которой я завоевал больше всего титулов, - отметил спортсмен. - Буду настраиваться на нее.
Елистратов - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров. Чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м.
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