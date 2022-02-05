Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале микста
Сборная России по шорт-треку дисквалифицирована в полуфинале смешанной эстафеты по шорт-треку.
В субботу был разыгран первый комплект наград на олимпийском турнире по шорт-треку. В финале за золото на дистанции 2000 метров боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады.
Победу в итоге праздновала сборная Китая, завоевавшая свое первое золото на Играх-2022. Серебряную медаль выиграли итальянцы, уступившие на финише совсем немного.
Бронза досталась сборной Венгрии, команда Канады заняла четвертое место.
Россияне завершили борьбу в полуфинале. Команда, в составе которой выступали Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина, по итогам забега была дисквалифицирована. Такая же участь постигла и США.
Из-за дисквалификации сборная России не смогла выступить в финале Б.
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
В первый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую награду на ОИ - она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так
Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты, в которой сборная России завоевала бронзу. Гонка получилась сумбурная, оценил он на финише. "Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так", - подчеркнул спортсмен
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции