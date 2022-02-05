Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале микста

Сборная России по шорт-треку дисквалифицирована в полуфинале смешанной эстафеты по шорт-треку.

В субботу был разыгран первый комплект наград на олимпийском турнире по шорт-треку. В финале за золото на дистанции 2000 метров боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады.

Победу в итоге праздновала сборная Китая, завоевавшая свое первое золото на Играх-2022. Серебряную медаль выиграли итальянцы, уступившие на финише совсем немного.

Бронза досталась сборной Венгрии, команда Канады заняла четвертое место.

Россияне завершили борьбу в полуфинале. Команда, в составе которой выступали Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина, по итогам забега была дисквалифицирована. Такая же участь постигла и США.

Из-за дисквалификации сборная России не смогла выступить в финале Б.