Шведский фристайлист Вальберг выиграл золото Олимпиады в Пекине в могуле

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в могуле.

В финальной попытке он набрал 83,23 балла, принеся Швеции первое золото Олимпиады-2022. Второй результат показал канадец Микаэль Кингсбери, набравший 82,18 балла.

Бронзовую медаль завоевал японец Икума Хоришима, уступивший серебряному призеру 0,7 балла.

В финальные соревнования вышли два российских спортсмена - Никита Андреев и Никита Новицкий. Андреев не смог закончить свою попытку, а Новицкий в итоговом протоколе стал 12-м.