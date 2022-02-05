Шведский фристайлист Вальберг выиграл золото Олимпиады в Пекине в могуле
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в могуле.
В финальной попытке он набрал 83,23 балла, принеся Швеции первое золото Олимпиады-2022. Второй результат показал канадец Микаэль Кингсбери, набравший 82,18 балла.
Бронзовую медаль завоевал японец Икума Хоришима, уступивший серебряному призеру 0,7 балла.
В финальные соревнования вышли два российских спортсмена - Никита Андреев и Никита Новицкий. Андреев не смог закончить свою попытку, а Новицкий в итоговом протоколе стал 12-м.
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