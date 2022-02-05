Словенка Богатай выиграла прыжки на лыжах с обычного трамплина

Словенская летающая лыжница Урша Богатай стала олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с обычного трамплина.

В решающий раунд вышли четыре российские спортсменки - Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Александра Кустова и Софья Тихонова. Аввакумова имела шансы побороться за место в тройке.

Однако уже в первой попытке она показала лишь девятый результат. Во второй удалось подняться на две позиции и занять итоговое седьмое место. Еще одна россиянка Махиня замкнула десятку сильнейших, Кустова стала 17-й, а Тихонова - 26-й.

Победу же праздновала словенка Урша Богатай, набравшая по сумме двух попыток 239,0 баллов. Лидировавшая после первого прыжка немка Катарина Альтхаус стала второй, уступив менее трех баллов, бронза у еще одной словенки Ники Крижнар.