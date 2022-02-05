Просвирнова и Серегина вышли в четвертьфинал ОИ в шорт-треке на дистанции 500 м
Российские спортсменки стали четвертьфиналистками Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 500 м.
Софья Просвирнова в своем забеге заняла второе место. Она показала результат 43,331 секунды. Елена Серегина в своем забеге также стала второй с результатом 43,605 секунды. Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова не смогла квалифицироваться в следующую стадию соревнований.
Отметим, что голландка Сюзанне Схюлтинг установила новый олимпийский рекорд - 42,379 секунды.
Комплект наград в этом виде программы будет разыгран в понедельник, 7 февраля.
У мужчин проходила квалификация на дистанции 1000 м. К сожалению, Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли пройти в четвертьфинал.
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