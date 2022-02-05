Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке

Московский "Спартак" в Дубае в контрольном матче сыграл вничью с малазийским клубом "Джохор". В первом тайме команды устроили потасовку, в которой активно участие принял Александр Соболев. После перерыва он спас команду от поражения - 1:1.

Первый тайм этого матча запомнился вспыхнувшей потасовкой. На 16-й минуте Александр Соболев нарушил правила на сопернике, в ответ игрок "Джохора" толкнул спартаковца. В результате на поле вспыхнула небольшая потасовка, а Соболев получил от судьи встречи желтую карточку.

Счет в матче открыли игроки "Джохора", реализовав пенальти на 23-й минуте. Во второй половине после передачи Зелимхана Бакаева свой первый гол в зимнее межсезонье записал на свой счет Соболев.

Это был третий матч "Спартака" под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли и все они завершились ничейными исходами. 8 февраля красно-белые проведут матч против "Урала".