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05.02.2022 17:48
Рубрика: Спорт

Ассистент Карпина рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе "Зенита"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Виктор Онопко, ассистент главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказал о разговоре с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой на зимнем сборе.

Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Reuters
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Онопко рассказал о посещении тренерского штаба сборной России тренировочного сбора "Зенита" в Португалии. Тренеры пообщались с новичками команды.

"Удалось поговорить с Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах - дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двусторонней встрече", - приводит слова Онопко "Спорт-Экспресс".

Отдельно Онопко отметил разговор с форвардом Артемом Дзюбой, который после прихода Карпина не провел за национальную команду ни одного матча.

"Общались с Дзюбой коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались", - сказал Онопко.

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