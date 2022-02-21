ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена

Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе на правах аренды полузащитника английского клуба "Эвертон" Жан-Филипа Гбамена.

Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает сайт ЦСКА. По данным СМИ, в договоре нет права на выкуп, а часть зарплаты игрока будет платить английский клуб. Гбамен - четвертый новичок клуба в зимнее трансферное окно. Ранее армейцы приобрели парагвайского полузащитника Хесуса Медину и арендовал турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи и колумбийского полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

Гбамен перешел в "Эвертон" в 2019 году, его контракт с клубов рассчитан до 2024 года. Футболист сборной Кот-д"Ивуара в нынешнем сезоне пять раз принимал участие в пяти матчах за "ирисок" и забил один мяч.

Также известно, что Гбамен подвержен травмам из-за чего пропустил слишком много матчей "Эвертона".