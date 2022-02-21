"Спартак" представил новый логотип к 100-летию клуба

Столичный "Спартак" представил обновленный к столетию клуба логотип.

В сообщении на официальном сайте "красно-белых" говорится, что ключевые элементы эмблемы остаются прежними: "ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба и буква "С" - самая характерная часть логотипа, занимающая особое место в сердцах фанатов".

На игровой форме обновленный логотип появится в сезоне 2023/24, при этом с апреля 2022 года и до конца сезона 2022/23 на форме будет представлена специальная юбилейная эмблема, презентация которой состоится ближе к 18 апреля (дню основания "Спартака").

Напомним, что уже на этой неделе - в субботу - матчами 19-го тура возобновится розыгрыш российской Премьер-лиги (РПЛ). Главным событием уикенда станет принципиальное дерби с участием "Спартака" и ЦСКА.

Предстоящая встреча станет первой для нового тренера "красно-белых" Паоло Ваноли в официальных турнирах. На зимних сборах команда провела семь матчей, в которых одержала три победы и трижды сыграла вничью. В турнирной таблице РПЛ спартаковцы занимают девятое место, набрав 23 очка, а ЦСКА идет четвертым (30 баллов). Лидирует в первенстве "Зенит" (38 очков), опережающий на два очка московское "Динамо" и на семь - "Сочи".

Ну а первым из отпуска среди российских клубов вышел "Зенит": на прошлой неделе питерцы дома уступили "Бетису" со счетом 2:3 в поединке 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок на домашней арене "Бетиса" запланирован на этот четверг.