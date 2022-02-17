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17.02.2022 22:45
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" начал год с домашнего поражения от испанского "Бетиса" в матче 1/16 финала Лиги Европы - 2:3.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Гости повели 2:0 спустя всего восемь минут после стартового свистка: отличились Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. Казалось, после такого нокдауна зенитовцам будет трудно вернуть интригу, тем более, что противостояла им третья команда испанской Примеры. Но хозяева достаточно быстро забили два мяча усилиями Артема Дзюбы и Малкома. Впрочем, на перерыв "Бетис" ушел с преимуществом: на 41-й минуте Андрес Гуадрадо воспользовался ошибкой питерцев и вновь вывел севильцев вперед - 3:2.

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Во второй половине гости практически перестали атаковать, в то время как "Зенит" создал несколько хороших моментов. Дебютировали в основном составе "сине-бело-голубых" новички Юри Альберто и Иван Сергеев. Оба были активны, но забить им так и не было суждено - 2:3.

Второй матч пройдет на домашней арене "Бетиса" через неделю.

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