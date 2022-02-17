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Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE

Английский "Ливерпуль" сделал большой шаг на пути к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде "Интер" в первой встрече 1/8 финала турнира со счетом 2:0.

Фото: EPA
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"Ливерпуль" удивительно хорош в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. "Красные" досрочно пробились в плей-офф, победив во всех шести поединках в группе. Когда команде Юргена Клоппа выпал "Интер", показалось, что с миланцами у "мерсисайдцев" могут возникнуть проблемы.

На деле же "Ливерпуль" вновь продемонстрировал класс, оставив не у дел действующих чемпионов Италии. Оба мяча английский клуб забил уже после перерыва - отличились вышедший на замену Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.

В параллельном матче один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов "Бавария" сенсационно ушла от поражения в гостях против австрийского "Зальцбурга" благодаря голу на 90-й минуте Кингсли Комана - 1:1. Ответные поединки в этих парах запланированы на 8 марта.

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