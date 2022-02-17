Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований

Серебряный призер Олимпиады в Пекине украинец Александр Абраменко, принесший своей стране первую награду в Пекине, и обладатель бронзовой медали россиянин Илья Буров обнялись после завершения соревнований, лишний раз доказав, что спорт призван объединять людей.

Четыре года назад в Пхенчхане украинец стал олимпийским чемпионом, а Буров занял третье место. И спортсмены сфотографировались, укрывшись флагом Украины. Тогда Абраменко рассказал, что у него дружеские отношения со многими соперниками, в том числе и из России.

Накануне нынешних Игр украинские спортивные руководители запретили своим атлетам стоять рядом с их российскими коллегами. Абраменко тогда пообещал, что не станет сторониться россиян на пьедестале и слово свое сдержал.

Прошлым летом на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих также сфотографировалась с чемпионкой Игр россиянкой Марией Ласицкене. Совместное фото спортсменов тогда вызвало неоднозначную реакцию на Украине.