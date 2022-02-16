Илья Буров стал двукратным бронзовым призером в лыжной акробатике

Фристайл занимает второе место после конькобежного спорта по количеству комплектов медалей, разыгрываемых на Олимпийских играх в Пекине: 13 против 14. Но до вчерашнего дня российские фристайлисты могли похвастаться только "бронзой" Анастасии Смирновой в могуле - первой за 28 лет. 19-летняя спортсменка еще не родилась, когда в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994 Елизавета Кожевникова поднималась на пьедестал. А вот Илья Буров хорошо помнит свои бронзовые сальто и пируэты, которые крутил в Пхенчхане-2018. Снова попасть в топ-3 на главном старте нового четырехлетия - хороший результат.

Тем более что в лыжной акробатике, на которую делали ставку в Пекине, не все получилось. На командный олимпийский турнир россияне выходили в статусе сильнейшей сборной планеты. Но чемпионы мира в итоге заняли только пятое место. В женском турнире Любовь Никитина, призер мировых первенств, стала только 21-й. Трехкратный чемпион мира в лыжной акробатике Максим Буров вообще не смог выйти в финал. Но плечо брату подставил Илья. В последней попытке главного финала он вырвал "бронзу!". "Золото" выиграл представитель Китая Гуанпу Ци (129,00). Серебряным призером стал украинец Александр Абраменко (116,50). Баллы Бурова, которые складывают из оценок за полет (20 процентов), форму (50) и приземление (30) - 114,93. Причем в финале Илья изначально собирался исполнить очень сложный прыжок, но вместе с тренерским штабом принял решение подойти к попытке "прагматичнее", чтобы не возникло ненужных сложностей на приземлении.

Но проблемы были. Только создали их не спортсмены, а судьи. О чем журналистам заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Илья Буров выступал за себя и за младшего брата, трехкратного чемпиона мира Максима Бурова, который не смог пробиться в финал

- Олимпийской медали мы радуемся всегда. Но со спортивной точки зрения полагаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше, и он должен стоять на одну ступень выше, - отметил Курашов. - Да, у него было не первое место. Но уверенное второе. Вопросов к судейству очень много не только с нашей стороны, но и у других команд. Но больше об оценках говорить не хочу. Это экспертная часть вопроса, и мы будем этим заниматься. Сегодня мы рады, что есть медаль. Хотя всегда стремимся завоевывать "золото".

Претензии к судейству в лыжной акробатике высказал и Станислав Никитин, который не попал в топ-6 (119,00).

- В принципе, все получилось. Но я не понял оценку, которую получил. И не согласен с ней. Вчера в квалификации сделал прыжок слабее и получил больше. Сейчас прыжок был сложнее, я прыгнул не хуже, и получил за него меньше, - отметил Никитин. - На следующий олимпийский цикл нужно добавить стабильности и усложнять программы. Делать так, чтобы не к чему было придраться. Все впереди и следующая Олимпиада будет за мной. Будем работать, я руки никогда не опускаю и не сдаюсь.

Еще один случай накануне обсуждали в женском слоупстайле. Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина объективно не смогла побороться за призы в дисциплине, которая дебютировала на Играх. Осталась десятой. А в слоупстайле Таталину засудили - не оценили сложнейший трюк в ее исполнении и поставили на обидное четвертое место.