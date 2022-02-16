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16.02.2022 22:21
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" одолел "Реал" благодаря голу на последней минуте

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Французский "Пари Сен-Жермен" одолел "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч уже в компенсированное время забил Килиан Мбаппе - 1:0.
Единственный мяч в первой встрече ПСЖ с "Реалом" забил форвард парижан Килиан Мбаппе - 1:0. Фото: EPA Единственный мяч в первой встрече ПСЖ с "Реалом" забил форвард парижан Килиан Мбаппе - 1:0. Фото: EPA
Единственный мяч в первой встрече ПСЖ с "Реалом" забил форвард парижан Килиан Мбаппе - 1:0. Фото: EPA

Это противостояние многие эксперты изначально называли досрочным финалом турнира. С одной стороны, самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов "Реал" (13 титулов), с другой - "ПСЖ", за который выступают такие суперзвезды, как Лионель Месси, Неймар и Мбаппе.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Дополнительной интриги этой дуэли придавало еще и то обстоятельство, что уже грядущим летом Мбаппе, скорее всего, переедет в Мадрид. Он мог оказаться в новой команде еще прошлым летом, но в последний момент руководство парижан решило оставить у себя форварда, что, впрочем, ничуть не повлияло на настроение Килиана, который выдает один из лучших сезонов в карьере.

Гол в ворота "Реала" стал для Мбаппе 32-м в Лиге чемпионов. Всего он поучаствовал в 53 голах в 52 встречах турнира. Разумеется, после такой игры журналисты не могли в очередной раз не поинтересоваться у Килиана относительно планов на будущее. По словам футболиста, он счастлив в Париже и пока сосредоточен только на своей нынешней команде.

- Люди говорят о многих вещах, но я думаю только о "ПСЖ" и счастлив быть здесь. Мне не нужно было ждать матча против "Реала", для того чтобы осознать, что я выступаю в одном из сильнейших клубов мира, - отметил Мбаппе.

В очередной раз по ходу этого сезона разочаровал своих поклонников Лионель Месси. На 61-й минуте у аргентинца был отличный шанс открыть счет, но он не сумел реализовать пенальти. Месси впервые не забил с "точки" в матче с "Реалом": в "Барселоне" было шесть успешных попыток. При этом Лионель не может отличиться в поединках с "королевским клубом" с 2018 года: неудачная серия достигла отметки в восемь игр.

Напомним, с нынешнего сезона в плей-офф еврокубков не действует правило выездного гола. Это означает, что если "Реал" выиграет во втором матче 9 марта со счетом 2:1 или 3:2 (с разницей в один мяч), судьба противостояния решится в дополнительное время.

Напоследок добавим, что сегодня питерский "Зенит" проведет первый матч стыкового раунда Лиги Европы: в соперниках у команды Сергея Семака будет один из лидеров испанского чемпионата "Бетис".

Где будем смотреть

17 февраля, четверг, "Матч ТВ"

20.45. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания). Прямая трансляция.

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