Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Прямая трансляция выступлений на телеканале "Россия 1" начнется в 13.00 по московскому времени. По итогам короткой программы лидирует неподражаемая Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Камила совершила небольшую ошибку, но с учетом обрушившихся на нее переживаний она с выступлением справилась.
Совсем немного Валиевой проиграла чемпионка мира Анна Щербакова - 80,20 балла, откатавшая свою программу без ошибок. Еще одна россиянка - Александра Трусова - занимает четвертое место - 74,60 балла. Ее опередила японка Каори Сакамото - 79,84 балла. Учитывая сложную программу Трусовой, шансы на медаль у нее очень высокие.
Займут ли россиянки все три места на подиуме? Ответ на этот вопрос мы узнаем около 17:00 по московскому времени.
В произвольной программе примут участие 25 спортсменок в 4 разминках - согласно результатам первого вида программы.
Заключительная разминка, в которой представлены все три россиянки, начнет выступление согласно стартовому протоколу в 16:09. Трусова начнет свой прокат 22-й в 16:25 по московскому времени, а Щербакова и Валиева завершат турнир: Анна выйдет на лед в 16:41, а Камила - в 16:49.
Повтор произвольной программы фигуристок можно будет посмотреть на канале "Матч Страна" в 0:05 18 февраля.
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