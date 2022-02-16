Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине определятся победительница и призеры в соревнованиях одиночниц в фигурном катании. В произвольной программе за олимпийские медали будут бороться Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Прямая трансляция выступлений на телеканале "Россия 1" начнется в 13.00 по московскому времени. По итогам короткой программы лидирует неподражаемая Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Камила совершила небольшую ошибку, но с учетом обрушившихся на нее переживаний она с выступлением справилась.

Совсем немного Валиевой проиграла чемпионка мира Анна Щербакова - 80,20 балла, откатавшая свою программу без ошибок. Еще одна россиянка - Александра Трусова - занимает четвертое место - 74,60 балла. Ее опередила японка Каори Сакамото - 79,84 балла. Учитывая сложную программу Трусовой, шансы на медаль у нее очень высокие.

Займут ли россиянки все три места на подиуме? Ответ на этот вопрос мы узнаем около 17:00 по московскому времени.

В произвольной программе примут участие 25 спортсменок в 4 разминках - согласно результатам первого вида программы.

Заключительная разминка, в которой представлены все три россиянки, начнет выступление согласно стартовому протоколу в 16:09. Трусова начнет свой прокат 22-й в 16:25 по московскому времени, а Щербакова и Валиева завершат турнир: Анна выйдет на лед в 16:41, а Камила - в 16:49.

Повтор произвольной программы фигуристок можно будет посмотреть на канале "Матч Страна" в 0:05 18 февраля.