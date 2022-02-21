Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева выразила благодарность тренерам за поддержку на Олимпийских играх в Пекине. Она опубликовала сообщение в Instagram, в котором рассказала, что чувствует себя под защитой рядом с тренерами.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию - моих тренеров: Этери Георгиевну (Тутберидзе), Сергея Викторовича (Дудакова), Даниила Марковича (Глейхенгауза). Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", - написала Валиева.

Камила также поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее в сложившейся ситуации. По словам Валиевой, она никогда не забудет этого.

"Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас".