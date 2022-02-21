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21.02.2022 19:51

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Рейс, который должен был вылететь в Москву из Пекина в 6:40 утра, был отложен более чем на четыре часа. Этим самолетом на родину вернулись триумфаторы Игр - знаменосец на церемонии закрытия лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые, серебряную и бронзовую медали, а также чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова.

В Москву вернулись также и хоккеисты, выигравшие в Пекине серебро.

Позже на "ВТБ-Арене" состоится торжественная встреча спортсменов-олимпийцев.

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