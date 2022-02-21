Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Рейс, который должен был вылететь в Москву из Пекина в 6:40 утра, был отложен более чем на четыре часа. Этим самолетом на родину вернулись триумфаторы Игр - знаменосец на церемонии закрытия лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые, серебряную и бронзовую медали, а также чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова.

В Москву вернулись также и хоккеисты, выигравшие в Пекине серебро.

Позже на "ВТБ-Арене" состоится торжественная встреча спортсменов-олимпийцев.

На завершившейся Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 32 медали - это высшее достижение в истории зимних Игр. На счету российских спортсменов шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.