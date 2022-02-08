"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли

Московский "Спартак" на сборе в Дубае нанес поражение "Уралу" - 3:1. Один из голов у красно-белых на счету Шамара Николсона.

До этого матча "Спартак" под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли провел три матча, и все они завершились вничью. С четвертой попытки долгожданная болельщиками победа была одержана.

Счет был открыт уже на седьмой минуте встречи. Отличился бразилец Айртон. В итоге первая половина встречи так и завершилась со счетом 1:0.

После перерыва "Спартак" повел 2:0 после точного удара Романа Зобнина. После этого красно-белые не реализовали еще один момент, а "Урал" провел результативную атаку, точку в которой поставил Алексей Евсеев. В конце встречи "Спартак" сумел отличиться еще. Точный удар на счету новичка команды Шамара Николсона.