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08.02.2022 18:07
Рубрика: Спорт

"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Спартак" на сборе в Дубае нанес поражение "Уралу" - 3:1. Один из голов у красно-белых на счету Шамара Николсона.

Фото: Владимир Астпакович/РИА Новости
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До этого матча "Спартак" под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли провел три матча, и все они завершились вничью. С четвертой попытки долгожданная болельщиками победа была одержана.

Счет был открыт уже на седьмой минуте встречи. Отличился бразилец Айртон. В итоге первая половина встречи так и завершилась со счетом 1:0.

После перерыва "Спартак" повел 2:0 после точного удара Романа Зобнина. После этого красно-белые не реализовали еще один момент, а "Урал" провел результативную атаку, точку в которой поставил Алексей Евсеев. В конце встречи "Спартак" сумел отличиться еще. Точный удар на счету новичка команды Шамара Николсона.

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