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04.02.2022 15:00
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель"

Текст: Артур Нанян
Самуэль Жиго. Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Reuters Самуэль Жиго. Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Reuters
Самуэль Жиго. Фото: Mike Kireev/NurPhoto/Reuters

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани раскрыл детали сделки с "Марселем" по защитнику Самуэлю Жиго.

Фото: spartak.com
"Спартак" подписал контракт с футболистом сборной Люксембурга

На неделе стало известно, что Жиго заключил контракт с французским клубом, но остаток сезона он проведет в стане "красно-белых" на правах аренды. По словам Каттани, спартаковцы заработают на трансфере футболиста 500 тысяч евро.

"За переход Жиго мы получим 500 тысяч евро. Думаю, "Спартак" стал первым российским клубом, заработавшим деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно", - передает слова Каттани "Матч ТВ".

Что касается остальных футболистов, то, как признался Каттани, "Спартак" ведет переговоры о продлении соглашений с Зелимханом Бакаевым и Ильей Кутеповым.

"Бакаев очень хорошо себя проявляет на сборах. Он усердно работает на каждой тренировке, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это, но пока немного рано говорить о контракте Зелимхана. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить данный вопрос. Кутепов? Мне он очень нравится. Надеюсь, он останется. Илья мне импонирует не только как футболист, но и как человек. Он действительно фантастический парень", - подытожил Каттани.

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