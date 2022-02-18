Норвежец Якоб Ингебригтсен установил рекорд мира в беге на 1500 метров

Норвежцы не только хорошо выступают на зимней Олимпиаде в Пекине. Якоб Ингебригтсен установил рекорд мира в полуторке в закрытых помещениях в старинном маленьком городке Льевене. Об этом сообщается в пресс-релизе World Athletics. Причем со старого рекорда на 1500-метровке для залов он скинул почти полсекунды - 3 минуты 30,60 секунды. Случай для современной легкой атлетики, где счет идет в основном на сотые, редкий.

Конечно, не обошлось без помощи "зайца" - бегуна, взвинчивающего темп, лидирующего в забеге, а потом сходящего с дистанции. Но таков сегодняшний спорт. Раньше, давно, такое запрещалось.

Ингебригстену всего 21 год. Но он уже и олимпийский чемпион, и победитель первенств Европы.