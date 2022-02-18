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18.02.2022 15:55
Рубрика: Спорт

Российская федерация баскетбола начинает реализацию нового проекта

Текст: Илья Трисвятский
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы 2007 и призером Олимпиады 2012 Андреем Кириленко, начинает реализацию нового проекта по развитию игры в массах.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Главная задача проекта, который модно, по молодежному назван "#корзинанапрокачку" - улучшение уже существующих баскетбольных площадок в регионах путем замены щитов и колец. В апреле РФБ совместно с одним из своих спонсоров на конкурсной основе отберут пул из 10 городов, в которые будут отправлены 20 комплектов оборудования.

На данный момент актуальной проблемой является не столько количество спортивных объектов в регионах, сколько их качество. Поэтому сейчас нужно показать, как улучшить существующие спортивные объекты, не прибегая к масштабному строительству. На замену будут предоставлены прочные металлические щиты и антивандальные сетки для баскетбольных колец. Такой набор материалов позволит площадке функционировать долгое время и с легкостью переживать непростые климатические условия нашей страны.

Кстати
Фото: Пресс-служба FIBA
Андрей Кириленко: Женская сборная России заслужила путевку на ЧМ-2022

18 февраля президенту РФБ, лучшему российскому баскетболисту в XXI веке Андрею Кириленко исполнился 41 год. День рождения именинник встретил в хорошем настроении. Ведь несколько дней назад заслуженный мастер спорта Кириленко в Доминиканской Республике лично был свидетелем того, как женская сборная России после 12-летнего перерыва квалифицировалась на чемпионат мира.

Общероссийская общественная организация РФБ в своем поздравлении пожелала Андрею Геннадьевичу "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, постоянно сопутствующей удачи, хорошего настроения, покорения самых крутых вершин, воплощения всех грандиозных планов и реализации самых смелых идей и проектов! И чтобы все сборные страны продолжали радовать новыми победами и громкими достижениями!"

Спорт Баскетбол