Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, завоевавшие накануне золото и серебро турнира одиночниц на Олимпийских играх-2022 в Пекине, получили медали на торжественной церемонии награждения на "Медал Плаза".

Щербакова стала чемпионкой, чисто откатав обе программы и набрав 255,95 балла. Трусова исполнила исторический прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками и заняла второе место (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Камила Валиева, блиставшая в командном турнире и ставшая олимпийской чемпионкой в составе нашей сборной, в личном турнире выступала под невероятным давлением из-за сложившейся вокруг нее ситуации: выдержала в короткой программе, но из-за ошибок в прокате произвольной остановилась в шаге от пьедестала (224,09).

Щербакова и Трусова еще примут участие в показательных выступлениях. Валиева покинула Пекин.