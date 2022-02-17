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17.02.2022 21:01

Анна Щербакова: Я выдала максимум в нужное время и в нужном месте

Текст: Анна Козина (Пекин)

Аня, как чувствуете себя в статусе олимпийской чемпионки?

Анна Щербакова: Меня уже столько раз во время интервью назвали олимпийской чемпионкой. А мне все кажется, это не обо мне. Я еще не поняла, что произошло. Поэтому выгляжу очень спокойной. Даже тренеры это отметили. Есть эмоции от проката. Я испытала невероятное счастье. Это именно то, о чем я мечтала: показать свой максимум в нужное время и в нужном месте. Как гора с плеч упала. Однако объявление итогового результата пока еще не уложилось в голове. Мне нужно время, чтобы понять все это. Я даже еще не осознала, что Олимпийские игры закончились. Все еще есть напряжение. Как будто мне нужно еще что-то сделать. Думаю, надо хотя бы до завтра подождать. Побыть одной, в тишине. Сейчас же все кажется нереальным.

Нервничали перед выходом на лед?

Анна Щербакова: Мандраж перед стартом в произвольной программе был больше, чем перед короткой программой, потому что более сложные элементы. Но он не мешал. Я чувствовала, что готова соревноваться на Олимпийских играх, что готова выполнить сложный контент - сделать два четверных прыжка. Возможно, мне помогло то, что это мой третий сезон на взрослом уровне. С каждым соревнованием я приобретала новый опыт.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Но в Пекин вы ехали не в роли фаворита…

Анна Щербакова: Если судить по предыдущим соревнованиям, можно и так сказать. Но, наверное, ни на один турнир я не приезжала с ощущением, что я фаворит. Как бы банально это ни звучало, я еду с мыслями о своем прокате.

Вам вообще ни одна победа не давалась легко, согласны?

Анна Щербакова: Все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу, у меня вечно что-то случается. Здесь я говорила всем друзьям: "Не поверите, пока все складывается хорошо". Сама удивлялась, как так. Да, у меня было много неприятностей и трудностей. Думаю, у каждого спортсмена они есть.

Самый сложный момент карьеры или этого олимпийского сезона сможете назвать?

Анна Щербакова: Выделить что-то одно сложно. Но когда перед этим сезоном получила травму в Новогорске, перестала верить, что я поеду на главные старты. И все же никогда полностью не отчаивалась. Всегда находила в себе силы тренироваться дальше.

Как вам это удается?

Анна Щербакова: Наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент, какая-то уверенность в своих силах. Но я не всегда была такой. В какой-то момент я поняла, что странно каждый день тренироваться, а потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции. Я много лет ежедневно тренируюсь, чтобы получать незабываемые впечатления - от зрителей, от выступления, от финальной позы, когда все задуманное получилось. Ради этого я работаю. Осознание этой, казалось бы, простой истины, сделало меня другой.

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