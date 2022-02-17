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17.02.2022 19:42

Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью Олимпиады в Пекине в индивидуальных соревнованиях одиночниц.
Текст: Галина Мисливская

"Поздравляю Вас с победой. Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Самые добрые слова глава государства адресовал также тренерам и наставникам чемпионка, а также ее подругам по сборной. "Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего", - написал Владимир Путин.

Напомним, сегодня российские одиночницы в драматичном состязании доказали свое звание лучших в мире. Анна Щербакова безупречно исполнила произвольную программу и по сумме двух выступлений поднялась со второго места на первое.

Серебряным призером Олимпиады стала Александра Трусова. Она - первая в истории фигурного катания девушка, исполнившая пять четверных прыжков. После короткой программы Александра занимала четвертую позицию, до олимпийского золота ей не хватило всего четырех баллов.

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Бронзовую медаль завоевала японка Каори Сакомото. Ее выступление не отличалось большой сложностью, но было исполнено чисто, что и позволило фигуристке зацепиться за пьедестал.

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