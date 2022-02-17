Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на Олимпиаде

"Поздравляю Вас с победой. Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Самые добрые слова глава государства адресовал также тренерам и наставникам чемпионка, а также ее подругам по сборной. "Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего", - написал Владимир Путин.

Напомним, сегодня российские одиночницы в драматичном состязании доказали свое звание лучших в мире. Анна Щербакова безупречно исполнила произвольную программу и по сумме двух выступлений поднялась со второго места на первое.

Серебряным призером Олимпиады стала Александра Трусова. Она - первая в истории фигурного катания девушка, исполнившая пять четверных прыжков. После короткой программы Александра занимала четвертую позицию, до олимпийского золота ей не хватило всего четырех баллов.

Бронзовую медаль завоевала японка Каори Сакомото. Ее выступление не отличалось большой сложностью, но было исполнено чисто, что и позволило фигуристке зацепиться за пьедестал.

Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, не смогла справиться волнением и стрессом, обрушившимся на нее из-за допингового разбирательства. Юная спортсменка допустила несколько серьезных ошибок и заняла только четвертое место в итоговой таблице соревнований.