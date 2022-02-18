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18.02.2022 14:26

Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Тренерский штаб российской сборной определился с составами мужской и женской команд на марафоны свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок нашей страны Елена Вяльбе.

У мужчин в гонке примут участие Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов и Иван Якимушкин, у женщин - Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

Напомним, что мужской марафон на 50 км пройдет в субботу, а женский марафон на 30 км закроет программу олимпийского лыжного турнира в воскресенье.

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