Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны

Тренерский штаб российской сборной определился с составами мужской и женской команд на марафоны свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок нашей страны Елена Вяльбе.

У мужчин в гонке примут участие Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов и Иван Якимушкин, у женщин - Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

Напомним, что мужской марафон на 50 км пройдет в субботу, а женский марафон на 30 км закроет программу олимпийского лыжного турнира в воскресенье.