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18.02.2022 15:40
Рубрика: Власть

Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам

Текст: Михаил Фалалеев

Генерал армии Виктор Золотов досрочно присвоил очередные воинские звания росгвардейцам, которые завоевали олимпийские медали.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Сергею Устюгову присвоено звание майора, а Татьяне Сориной - капитана.

12 февраля офицер Росгвардии Татьяна Сорина завоевала золото в женской лыжной эстафете на XXIV зимних Олимпийских играх. А на следующий день военнослужащий Росгвардии Сергей Устюгов вместе с лыжниками Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным выиграл эстафету 4х10 км и принес в копилку национальной сборной золотую медаль.

Справка "РГ"

Татьяна Сорина служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам. В 2017 году Сорина вошла в тридцатку самых сильных лыжниц мира, является постоянной участницей этапов Кубка мира. Татьяна - серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете и пятикратная чемпионка России 2016-2021 годов.

Сергей Устюгов служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам. Устюгов - трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира, победитель гонки "Тур де Ски". Награжден в 2017 году медалью "За боевое содружество".

Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан"
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