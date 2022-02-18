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18.02.2022 14:58

Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву

Текст: Олег Корякин (Казань)

За фигуристку Камилу Валиеву очень переживают и на ее малой родине в Казани.

Еще накануне выступления Камилы Валиевой в произвольной программе глава Татарстана Рустам Минниханов написал на свой странице в Instagram: "Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся!"

Флешмобы в поддержку землячки устроили спортсмены из ХК "Ак Барс" и Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

На 29 электронных рекламных щитах Казани разместили фотографию фигуристки со словами "Камила, мы с тобой!".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Я вчера проплакала целый день - говорит генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках в РТ Елена Тарасова. - Мы все поддерживаем Камилу, верим, что она чиста. В Казани она тренировалась недолго с 3 до 7 лет, но здесь помнят и любят ее. Я тогда занимала должность замдиректора школы по фигурному катанию. Это была очень способная, целеустремленная девочка с хорошими природными данными. Тогда она занималась балетом, художественной гимнастикой и везде успешно. Наконец, ее мама казала, что надо остановиться на чем-то одном и Камила выбрала фигурное катание. Ее тренером была Ксения Иванова - ученица Геннадия Тарасова (воспитавшего еще одного знаменитого фигуриста родом из Казани, чемпиона мира Александра Фадеева). Она сразу разглядела в ней задатки очень способной фигуристки. Даже в декретный отпуск после рождения ребенка не стала уходить, только бы не передавать группу, где занималась Камила, другому тренеру. Но, к сожалению, в итоге по семейным обстоятельствам Камила с мамой переехали в Москву. Очень жаль было с ней расставаться. Мы очень надеемся, что Камилла сможет восстановиться после этой ужасной истории.

"КамиМыСТобой". В соцсетях - миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой
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