Андрей Кириленко: Женская сборная России заслужила путевку на ЧМ-2022

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), чемпион Европы-2007 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Андрей Кириленко прокомментировал успех нашей женской сборной в квалификации к ЧМ-2022, который состоится в Австралии. "Для молодой команды очень важно быть в топовой дюжине сборных планеты", - подчеркнул Кириленко.

В решающем матче нашей группы межконтинентального отбора на ЧМ-2022 россиянки разгромили соперниц из Пуэрто-Рико - 102:68. Кириленко лично присутствовал на этом матче в столице Доминиканской Республики городе Санто-Доминго. Победа позволила завоевать путевку на ЧМ-2022, он пройдет с 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия). На этот раз за медали будут бороться 12 команд, хотя на предыдущем мировом первенстве участников было 16. Важно отметить, что россиянки последний раз выступали на ЧМ в 2010 году, где выбыли в четвертьфинале. Турниры 2014 и 2018 голов наши баскетболистки пропустили, так как неудачно выступали на чемпионатах Старого света 2013 и 2017.

- Наша команда заслужила поездку в Австралию. Команда молодая, со своими осечками и неудачными днями, но, несомненно, достойная участия на чемпионате мира. Очень рад, что мы его не пропустим, и девушки получат дополнительный опыт соревнований топ-уровня, - цитирует Кириленко пресс-служба РФБ. - В Санто-Доминго сборная России провела два разных матча, но надо понимать, что и соперники были разного уровня. Бельгия, которой проиграли 43:66 - один из лидеров мирового баскетбола. Пуэрто-Рико уровнем уступает, но это команда с сердцем, которая пласталась по паркету и не сдавалась, были даже стычки. По желанию победить обе сборные были равны, а если говорить о баскетбольных умениях - результат по делу.

В Доминиканской Республике под началом главного тренера Александра Ковалева за путевку на ЧМ-2022 сражались следующие баскетболистки: разыгрывающие и атакующие защитники - Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Юлия Козик, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Камилла Огун ("Намюр", Бельгия); форварды - Нина Глонти, Жосселина Майга, Александра Штанько (все - МБА, Москва), Раиса Мусина ("Ника"), Дарья Репникова ("Спарта энд К", Видное), Ольга Фролкина ("Динамо", Курск); центровая - Елизавета Шабанова ("Динамо" К). По состоянию здоровья команде не смогли помочь ее ключевые исполнители центровая Мария Вадеева и мастер дальних бросков Анастасия Шилова.

Во встрече с Пуэрто-Рико (102:68; счет по четвертым - 22:11, 20:22, 31:12, 29:23) самыми результативными в составе победительниц стали исполнявшая на этом турнире почетные обязанности капитана команды Мусина (20 очков), Глонти (18) и Комарова (18). Четыре дальних попадания совершила Козик (всего 12 очков), три раза была точна из-за дуги дебютант сборной 5х5, серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Фролкина (13). Мусина к своим двум десяткам набранных очков добавила 17 подборов, оформив впечатляющий "дабл-дабл".

- Очень нам не хватало Маши Вадеевой - как игрока, как души команды, - сказала Раиса Мусина. - Зато летом все будет классно. Соберемся на подготовку к чемпионату мира все вместе. И, надеюсь, в Австралии сыграем сильнейшим составом.

Помимо России на первенстве мира выступят США (олимпийский чемпион Токио), Австралия (организатор), пробившиеся через нынешние турниры квалификации в Белграде, Осаке, Вашингтоне и Санто-Доминго команды Бельгии, Боснии, Канады, Китая, Нигерии, Сербии, Франции, Южной Кореи и Японии.

Жеребьевка групп предварительного этапа чемпионата мира состоится 3 марта в австралийском Сиднее, то есть в городе проведения первенства планеты.