Единая лига назвала всех участников конкурсов "Матча Звезд"

Наши участники Евролиги одержали уверенные победы в очередных матчах регулярного чемпионата Единой лиги. Столичные армейцы на своей площадке взяли верх над казахстанской "Астаной" (84:65), казанский УНИКС у себя дома не оставил шансов красноярскому "Енисею" (97:77).

Игроки казанского УНИКСа в матче с красноярским "Енисеем" совершили 16 дальних попаданий, это клубный рекорд сезона. Фото: VTB League

Баскетболисты Татарстана установили клубный рекорд сезона по точным трехочковым броскам, совершив 16 попаданий. Сразу четыре "трешки" у кандидата в сборную России Артема Комолова, поучаствовал в рекорде и незаменимый турнирный боец Андрей Воронцевич, дважды поразивший кольцо из-за дуги.

Кстати, Воронцевич выступил в конкурсе по дальним броскам на "Матче Всех Звезд" Единой лиги 20 февраля в Москве. Здесь игра пройдет в формате "россияне - легионеры". Компанию Андрею в увлекательном соревновании составит его одноклубник хорват Марио Хезонья, представитель саратовского "Автодора" Павел Сергеев и американец Билли Бэрон из питерского "Зенита".

Также Лига объявила и полный состав участников так называемого "данк-контеста" - конкурса по броскам сверху. И здесь за приз поборется универсал Хезонья. Его конкурентами будут сплошь баскетболисты из США - Камари Мерфи ("Калев", Эстония), Алекс Пойтресс ("Зенит" СПб) и Даррал Уиллис ("Енисей"). Заметим попутно, что последний решением Лиги заменит в составе сборной "Звезд Мира" игрока краснодарского "Локомотива-Кубани" Джонатана Мотли, который не успеет восстановиться после травмы.

Уиллис и его одноклубники на прошедшей игровой неделе испытали сильнейшее потрясение, упустив в гостевом матче с "Цмоки-Минск" преимущество в 27 (!) очков. Таким образом, команда из Республики Беларусь установила новый рекорд турнира. За всю историю Единой лиги, то есть с 2009 года, никому по ходу встречи не удавалось победить после такого огромного отставания.