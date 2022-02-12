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12.02.2022 17:29
Рубрика: Спорт

В Ревде состоялся первый матч финала Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В городе Ревда Свердловской области состоялась первая игра двухматчевого противостояния финала Кубка России среди мужских команд. Местный "Темп-СУМЗ-УГМК" победил БК "Самара" со счетом 74:71. Ответная встреча состоится 20 марта на берегах Волги.

Нынешнему финалу Кубка страны впору присвоить и статус Суперкубка. Правда, такой трофей Российская федерация баскетбола (РФБ) в мужских соревнованиях еще не разыгрывает. "Темп-СУМЗ-УГМК" - действующий обладатель Кубка РФ, "Самара" в прошлом сезоне выиграла плей-офф Суперлиги 1. В нынешнем регулярном чемпионате дивизиона соперники занимают третье и четвертое место соответственно. В первом круге команда из Ревды взяла верх над волжанами - 90:83.

Фото: Пресс-служба ЦСКА
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Но тут самое время напомнить регламент кубковых баталий. Здесь, в отличие от чемпионата, нельзя использовать зарубежных игроков (в Суперлиге 1 лимит - не более двух иностранцев в команде). Если коллектив из Ревды услугами варягов не пользуется, то в "Самаре" два довольно мастеровитых легионера. Это родившийся в США нигериец Икечукву Нваму и латвиец Артем Бутянков. Однако они ничем не помогут своей команде в Кубке России.

Оппоненты начали финал в тягучей и малорезультативной борьбе - 11:10 в пользу волжан по итогам стартовой четверти. В следующем 10-минутном отрезке хозяева стали постепенно уходить вперед. У них вышел на замену серебряный призер Олимпиады в Токио Илья Карпенков. Он завоевал награду в составе сборной России по дебютному олимпийскому виду баскетбол 3х3, хотя и в классическом варианте игры 5х5 чувствует себя вполне комфортно. В финале он минуты за полторы второго периода набрал пять очков. К большому перерыву лидерство было уже за ревдинцами - "плюс 9" (31:22).

В середине третьей четверти после попадания Даниила Аксенова преимущество команды из Ревды выросло до максимальных в этом матче 18 очков - 45:27. Если бы удалось удержать такой перевес, то "Темп-СУМЗ-УГМК" перед ответной игрой считался бы явным фаворитом. Самарцы с подобным возможным сценарием категорически не хотели мириться.

Меткие трехочковые броски в исполнении Евгения Фидия и Александра Варнакова позволили "Самаре" приблизиться к сопернику - 41:53. Ну а заключительную четверть волжане и вовсе провели ударно. На 38-й минуте перевес ревдинцев растаял до трех очков. Такая дистанция между командами сохранилась и к финальной сирене (74:71 в пользу хозяев). Поясним, что если бы по истечении 40 минут чистого времени на табло горел ничейный счет, то никакой дополнительной пятиминутки судьи бы не стали назначать. Таков уж формат двухматчевых противостояний - здесь разрешены ничьи, хотя формально в официальных правилах баскетбола итоговое равенство не предусматривается.

Самыми результативными у победителей стали Даниил Аксенов (18 очков), Максим Колюшкин (15) и Азат Тукмаков (12), в составе волжан отличились Максим Барашков (20) и Александр Варнаков (18).

Справка "РГ"

Обладатели Кубка России в последние 10 сезонов:

Фото: Пресс-служба FIBA
Назван состав сборной России по баскетболу на матчи квалификации к ЧМ-2023

2011/12. "Красные Крылья" (Самара)

2012/13. "Красные Крылья" (Самара)

2013/14. УНИКС (Казань)

2014/15. БК "Новосибирск"

2015/16. "Парма" (Пермский край)

2016/17. БК "Новосибирск"

2017/18. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

2018/19. "Парма" (Пермский край)

2019/20. БК "Самара"

2020/21. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда)

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