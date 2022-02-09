Чемпион НБА Мозгов помог "Руне" сохранить лидерство в Суперлиге

В мужской баскетбольной Суперлиге эффективная игра чемпиона НБА центрового Тимофея Мозгова помогла сохранить единоличное лидерство столичной "Руне". Эта команда в московском дерби с ЦСКА-2 взяла верх с минимальным перевесом - 85:84, Мозгов принес победителям 14 очков.

Регулярный чемпионат первого дивизиона Суперлиги вступает в решающую стадию. Команды провели от 19 до 22 матчей из 28. Лидерство продолжает удерживать столичная "Руна", за которую с 2022 года выступает чемпион НБА-2016 в составе "Кливленда", бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов.

"Руна" в последнем туре могла и лишиться почетного статуса единоличного лидера соревнования с участием 15 команд, но сохранила исключительно за собой верхнюю строчку в таблице, победив во Дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина набравший ход второй коллектив ЦСКА - 85:84. Мозгов в этой игре набрал 14 очков и стал в своей команде вторым по результативности, больше забросил только Илья Попов - 15. Причем 35-летний Тимофей реализовал все пять бросков с игры и 4 из 5 штрафных, добавив к этим показателям 7 подборов.

И все же самым ценным баскетболистом интереснейшего матча следует назвать Юрия Умрихина из ЦСКА-2. Он, кстати, уже вызывался в сборную России. Во встрече с "Руной" принес "красно-синим" 25 очков, а его коэффициент полезности, который Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает по специальной формуле, оказался самым высоким среди всех участников сражения на паркете построенной еще к Олимпиаде-1980 "Лавки", как принято называть это спортсооружение на болельщицком сленге.

Интересно, что ЦСКА-2 в преддверии игры с "Руной" одержал восемь побед в девяти проведенных до этого матчах. Стоит обратить внимание и на показатели екатеринбургского "Уралмаша" - семь (!) выигрышей подряд. Причем эта серия началась сразу после Нового года, как раз с момента прихода на тренерский мостик экс-наставника сборной России Евгения Пашутина, начинавшего сезон в клубе Единой лиги и Еврокубка "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Больше всего в этой затяжной победной серии "имени Пашутина" поражает стабильность общей результативности уральцев - в шести играх они набирали от 96 до 100 очков, и только матч с "Уфимцем" (86:71) немного выпал из этого потрясающего ряда.

В ближайшую пятницу в Ревде состоится первая игра двухматчевого противостояния финала Кубка России, за который побьются представители Суперлиги 1 "Темп-СУМЗ-Ревда" (это действующий обладатель трофея) и БК "Самара", которая является владельцем титула чемпиона этого дивизиона национального первенства.

Положение команд в Суперлиге 1

1. "Руна" (Москва) - 19 выигрышей - 2 поражения (процент побед 90,5);

2. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 18-3 (85,7%);

3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 17-4 (81,0%);

4. БК "Самара" - 11-8 (57,9%);

5. "Университет-Югра" (Сургут) - 11-8 (57,9%);

6. ЦСКА-2 (Москва) - 12-9 (57,1%);

7. БК "Новосибирск - 11-9 (55,0%);

8. "Иркут" (Иркутск) - 10-10 (50,0%);

9. БК "Барнаул" (Алтайский край) - 9-11 (45,0%);

10. МБА (Москва) - 9-12 (42,9%);

11. "Динамо" (Владивосток) - 8-14 (36,4%);

12. "Купол-Родники" (Ижевск) - 6-15 (28,6%);

13. "Уфимец" (Уфа) - 6-16 (27,3%);

14. БК "Химки" (Московская обл.) - 5-15 (20,0%);

15. "ЦОП-Локомотив-Кубань" (Краснодарский край) - 3-19 (13,6%).

Примечание: Ранжирование по проценту побед от общего числа проведенных матчей. По итогам регулярного чемпионата восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф.