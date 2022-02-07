Баскетболисты УНИКСа победили ЦСКА в трех овертаймах

В сумасшедшем по накалу страстей и драматизму матче регулярного чемпионата Единой лиги баскетболисты казанского УНИКСа на гостевой площадке в Москве победили ЦСКА - 105:103. Эта игра войдет в историю как одна из ярчайших за все время существования интернационального турнира.

В столичном "Мегаспорте" на игру собралось около двух тысяч зрителей. Неплохая по нынешним временам цифра с учетом действующих в пандемию ограничений и того фактора, что многие спортивные болельщики сосредоточены на событиях зимней Олимпиады в китайском Пекине.

В нынешнем сезоне участники майской "золотой" серии плей-офф Единой лиги встречались уже в четвертый раз. В начале ноября в рамках нашего турнира казанцы дома взяли верх над действующим чемпионом со счетом 69:64, а в середине декабря команда из столицы Татарстана снова победила, но уже в Москве и во встрече Евролиги, причем еще более убедительно - 88:67. Однако совсем недавно, в конце января 2022 года, "красно-синие" в игре второго круга главного континентального соревнования сумели взять реванш в Казани - 86:75.

Теперь же УНИКС очень уверенно начал первую четверть - 26:13. Армейцы догоняли принципиального оппонента долго, постепенно, и все-таки под занавес второй десятиминутки после попадания своего капитана Никиты Курбанова сократили отставание до минимума - 41:42. При таком счете соперники и ушли на большой перерыв.

Дальше шла равная игра, лидерство то и дело менялось, все шло к развязке на последних секундах основного времени. Но этого не произошло, к истечению 40 минут точка не была поставлена. За десять секунд до сирены лучший игрок Единой лиги в январе по версии болельщиков хорватский легионер УНИКСа Марио Хезонья вывел гостей вперед (77:75), в ответной атаке армейский литовец Марюс Григонис заработал штрафные броски и дважды был точен с линии. На табло - четыре "топора", то есть 77:77.

Удивительно, но сценарий этой концовки почти повторился на финише первой дополнительной пятиминутки. За 5 секунд до сигнала снова Григонис на линии штрафных, и опять два мяча один за другим он укладывает в цель - 85:85.

Не удалось определить победителя и во второй добавленной пятиминутке. Опять же армейцы спаслись штрафными, но этот раз в исполнении Дэниэла Хэккетта, после его бросков оставалось еще полминуты - счет не поменялся. В очередной раз абсолютное равенство - 92:92.

И все-таки казанцы, руководимые хорватским специалистом Велимиром Перасовичем, которого совершенно по заслугам Лига назначила наставником команды "Звезды Мира" на "Матч Всех Звезд" 20 февраля, в третьем овертайме склонили чашу весов на свою сторону. В начале 55-й минуты УНИКС уступал (101:103), победа была достигнута благодаря попаданию Марио Хезоньи и точному броску О Джей Мэйо, который он совершил за мгновение до сирены, уже окончательной.

Основные статистические итоги этого фантастического матча таковы: самыми результативными в составе победителей стали Марио Хезонья (31 очко) и Джон Браун (16), в рядах ЦСКА лучшими бомбардирами были Дэниэл Хэккетт (33) и Габриэль Иффе Лундберг (19). Причем у Хэккетта пять метких выстрелов из-за трехочковой дуги, армеец Никола Милутинов совершил дюжину подборов, его соперники Хезонья и Тони Джекири - по десять.

В другом матче игрового дня питерский "Зенит" на выезде с минимальным перевесом одолел эстонский "Калев" - 75:74. Соперники подхватили у ЦСКА и казанцев дух непримиримой борьбы. Победители матчей понедельника и лидируют в чемпионате Единой лиги.

Показатели УНИКСа - 11 побед - 2 поражения, у "Зенита" - 10 выигрышей и 3 осечки. Далее в таблице "регулярки" идут (ранжирование по проценту побед) саратовский "Автодор" (8-3), ЦСКА (9-4), пермская "Парма" и краснодарский "Локомотив-Кубань" (по 6-4). В зоне попадания в плей-офф также находятся БК "Нижний Новгород" (5-6) и красноярский "Енисей" (4-7).