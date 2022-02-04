Баскетбольная Единая лига назвала главных тренеров на "Матч Звезд"

Интернациональная баскетбольная Единая лига назвала главных тренеров команд на традиционный "Матч Звезд", который состоится 20 февраля в Москве. "Звездами России" будет руководить наставник нашей национальной команды Зоран Лукич, а "Звездами Мира" - хорватский рулевой казанского УНИКСа Велимир Перасович.

Возглавляющий сборную России и БК "Нижний Новгород" серб Зоран Лукич, похоже, выбран на безальтернативной основе. В восьми российских и четырех зарубежных клубах Единой лиги сейчас нет ни одного главного тренера с гражданством РФ. Лукичу как наставнику главной команды нашей страны вполне логично быть на тренерском мостике "Звезд России".

Чемпион мира-1990 в составе сборной союзной Югославии Велимир Перасович в Единой лиге первый сезон, его УНИКС показывает солидные результаты. Казанская команда единолично возглавляет таблицу регулярного чемпионата, в Евролиге находится в зоне попадания в плей-офф. До УНИКСа Перасович успел поработать с четырьмя коллективами Евролиги - испанскими "Басконией" (2005/06, 2006/07, 2015/16, 2018/19), "Валенсией" (2014/15), хорватской "Цибоной" (2008/09, 2009/10) и турецким "Эфесом" (2010/11, 2016/17, 2017/18). Безусловно, в плане выбора Единой лигой основными конкурентами хорвата сейчас были греческий наставник ЦСКА Димитрис Итудис, испанский рулевой питерского "Зенита" Хави Паскуаль, македонский главный тренер саратовского "Автодора" Эмиль Райкович.

- Думаю, что быть тренером такой сборной, как "Звезды Мира" в Единой лиге - большая честь и привилегия для любого специалиста. Для меня и моих игроков это настоящая награда - представлять казанский УНИКС на празднике баскетбола в России, - считает Перасович.

Зоран Лукич отлично знает историю Единой лиги и понимает свой статус: "До нынешнего года наставниками команды "Звезда России" становились исключительно местные специалисты, что вполне логично. Однако, могу сказать, что в вашей стране в целом, и в российском баскетболе в частности, я уже давно не чувствую себя иностранцем".

Комментарий

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги, трехкратная чемпионка Европы:

- При выборе главных тренеров на "Матч Всех Звезд" Лига руководствовалась прежде всего спортивными результатами. УНИКС идет на первом месте и показывает стабильную игру. Раньше казанцам всегда чего-то не хватало для того, чтобы стать командой-победителем, а Перасович в кратчайшие сроки смог добавить недостающий ингредиент, вывести коллектив на более высокий уровень. На тренерский мостик "Звезд России" мы всегда старались привлекать наших специалистов. Однако на данный момент в Лиге их в должности главного тренера в клубах нет, зато есть Зоран Лукич. Он уже больше 15 лет работает в нашей стране, знаком со всеми российскими игроками и знает, как раскрыть их потенциал.

Справка "РГ"

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2017. Евгений Пашутин (УНИКС, Казань)

2018. Василий Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург)

2019. Олег Окулов ("Енисей" Красноярск)

2020. Евгений Пашутин ("Локомотив-Кубань", Краснодар)

2021. Евгений Пашутин ("Локомотив-Кубань")

2022. Зоран Лукич (Сербия, БК "Нижний Новгород" и сборная России)

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