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30.01.2022 16:28
Рубрика: Спорт

Специальная комиссия оценивает шансы России принять Евробаскет-2025

Текст: Илья Трисвятский
Россию с пятидневным визитом посетила оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА). Теперь ей предстоит проанализировать потенциальную готовность Москвы и Перми принять матчи финального турнира чемпионата Европы-2025 среди мужских команд. Итоговое решение будет принято в марте.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Напомним, что Россия сейчас находится в конкурентной борьбе за право стать одной из четырех стран-хозяек мужского Евробаскета-2025. Такой географически широкий формат проведения континентальных первенств практикуется с 2015 года, когда турнир приняли Франция (включая плей-офф), Германия, Латвия и Хорватия. В 2017-м компанию Турции, где медальные матчи прошли в Стамбуле, составили Израиль, Румыния и Финляндия.

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Далее организация чемпионатов Старого света перешла на четырехлетний цикл, хозяевами Евробаскета-2021 были назначены Германия (плей-офф - в Берлине), Италия Чехия и Грузия. Из-за пандемии турнир перенесли на 2022 год, он должен состояться с 1 по 18 сентября.

Когда стали принимать заявки на проведение Евробаскета-2025 в таком же формате, в ФИБА получили соответствующие документы от Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой обладателем "золота" ЧЕ-2007 Андреем Кириленко. На четыре хозяйских места претендуют шесть стран. Помимо РФ, это Венгрия, Кипр, Латвия, Украина и Финляндия.

В российской заявке - Москва и Пермь. Именно в эти города и направилась оценочная комиссия ФИБА: менеджер по организации мероприятий Зане Юрьяне, координатор по проведению соревнований Гинтарас Леонавичюс, глава европейского департамента коммуникаций Сакис Контос. В столице они посетили "ВТБ Арену" в Петровском Парке и рассматриваемый в качестве тренировочной арены дворец спорта "Мегаспорт". Также представители ФИБА побывали в Департаменте спорта Москвы, где встретились с главой Управления по работе с физкультурно-спортивными организациями Дмитрием Краснюковым и генеральным директором АНО "Московский спорт" Иваном Кузнецовым.

В Перми комиссия удостоила своим вниманием Универсальный дворец спорта "Молот", где познакомилась с мультимедийной презентацией новой арены, которая будет построена на берегах Камы к 2025 году.

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