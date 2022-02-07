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07.02.2022 05:31

Сборная России упрочила лидерство в командном турнире фигуристов

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России по фигурному катанию сохранила и упрочила лидерство в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине по итогам шести видов программы из восьми.

Фото: EPA/NINA PROMMER
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Десять очков в копилку сборной принесли чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли произвольную программу. У нас на счету 55 баллов.

На второе место поднялась команда Японии - 48. Американцы опустились на третью позицию - 48.

Положение команд после 6 видов программы из 8:

1. Россия - 55 очков

2. Япония - 48

3. США - 48

4. Китай - 37

5. Канада - 37

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Ребята набрали 145,20 балла. Вторыми стали японцы, третьи - представители КНР

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