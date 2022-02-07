Сборная России упрочила лидерство в командном турнире фигуристов

Сборная России по фигурному катанию сохранила и упрочила лидерство в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине по итогам шести видов программы из восьми.

Десять очков в копилку сборной принесли чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли произвольную программу. У нас на счету 55 баллов.

На второе место поднялась команда Японии - 48. Американцы опустились на третью позицию - 48.

Положение команд после 6 видов программы из 8:

1. Россия - 55 очков

2. Япония - 48

3. США - 48

4. Китай - 37

5. Канада - 37