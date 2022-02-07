Сборная России упрочила лидерство в командном турнире фигуристов
Сборная России по фигурному катанию сохранила и упрочила лидерство в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине по итогам шести видов программы из восьми.
Десять очков в копилку сборной принесли чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли произвольную программу. У нас на счету 55 баллов.
На второе место поднялась команда Японии - 48. Американцы опустились на третью позицию - 48.
Положение команд после 6 видов программы из 8:
1. Россия - 55 очков
2. Япония - 48
3. США - 48
4. Китай - 37
5. Канада - 37
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов
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