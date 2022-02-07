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07.02.2022 05:25

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Фото: EPA
Фигуристы Валиева и Кондратюк приблизили Россию к победе в командном турнире

Однако выступление получилось небезошибочным. Ребята довольно сильно упали на заключительной поддержке. За свой прокат россияне набрали 145,20 балла.

Второе место заняли японцы Рику Миура - Рюичи Кихара (139,60). Тройку сильнейших замкнули китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь (131,75).

Далее в рамках командного турнира состоятся выступления танцевальных дуэтов и одиночниц.

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