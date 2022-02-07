Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Фигуристы Валиева и Кондратюк приблизили Россию к победе в командном турнире Однако выступление получилось небезошибочным. Ребята довольно сильно упали на заключительной поддержке. За свой прокат россияне набрали 145,20 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура - Рюичи Кихара (139,60). Тройку сильнейших замкнули китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь (131,75). Далее в рамках командного турнира состоятся выступления танцевальных дуэтов и одиночниц.