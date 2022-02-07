Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов
Однако выступление получилось небезошибочным. Ребята довольно сильно упали на заключительной поддержке. За свой прокат россияне набрали 145,20 балла.
Второе место заняли японцы Рику Миура - Рюичи Кихара (139,60). Тройку сильнейших замкнули китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь (131,75).
Далее в рамках командного турнира состоятся выступления танцевальных дуэтов и одиночниц.
Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады-2022
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Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф