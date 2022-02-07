Фигуристы Валиева и Кондратюк приблизили Россию к победе в командном турнире

На Олимпиаде в Пекине применили другую систему - с разноцветными квадратиками по количеству заявленных элементов в программе. Сделал чисто - зеленый, ошибся - красный, судьи засомневались, а оценка пересматривается - желтый. Так, конечно, менее информативно, зато более образно. Можно сравнить с тем, как биатлонисты закрывают мишени на огневом рубеже. Вчера наши фигуристы, выступающие в командном олимпийском турнире, точно обошлись без промахов. А вот главные соперники не попали в цель.

Судьба командного "золота" решится только сегодня рано утром по московскому времени, когда спортивные пары, танцевальные дуэты и одиночники представят свои произвольные программы. Но накануне Камила Валиева и Марк Кондратюк сделали все, чтобы шансы россиян на победу были максимально высокими. После первого дня мы уступали американцам два балла, теперь - выигрываем три (45 против 42). Замыкает тройку сильнейших Япония, у которой 39 очков. Канада - на четвертом месте (30), Китай - на пятом (29).

Милая Камила

Прекрасная Камила Валиева продолжает притягивать восторженные взгляды и получать комплименты за свое катание. Вот и в короткой программе с эталонным тройным акселем она набрала 90,18 балла. Этот результат лишь немного уступает ее собственному мировому рекорду, установленному в январе на чемпионате Европы (90,45).

Японка Вакаба Хигучи, которая в итоге стала второй (74,73), а также наша бывшая соотечественница Анастасия Шаботова, представляющая теперь Украину, тоже заявляли о намерении прыгнуть аксель в 3,5 оборота. Но все-таки сделали выбор в пользу стабильности и чистоты проката. Лишние риски и нервы тут ни к чему.

Когда Камила стояла в стартовой позе, было видно, что она тоже волнуется. Заметно больше обычного. А ведь после первых тренировок здесь, в Пекине, когда она штамповала четверные, казалось, что олимпийская атмосфера ни чуть ее не напрягает. Позже спортсменка признается, что все-таки командный турнир накладывает дополнительную ответственность. Отсюда и небольшой мандраж. Но он утих с первыми звуками музыки. Дальше у Камилы все было под контролем. А зрители были как под гипнозом, следуя за каждым ее движением - наполненным, отточенным и таким воздушным.

Как же ей это удается - сочетать запредельную сложность и технику с невероятной пластикой, красивыми линиями и буквально невесомым катанием?! Болельщиков на арене было совсем немного, зато команды, наблюдающие за турниром в своих боксах вдоль бортиков, аплодировали 15-летней Камиле стоя. "Было приятно, что спортсмены из других сборных так меня поддерживали. Это вдохновляет. Ведь это люди, которые знают, что такое фигурное катание", - отметила Валиева.

Капитан российской сборной Никита Кацалапов, танцующий в дуэте с Викторией Синициной, попытался объяснить феномен Валиевой. Да и вообще всех наших фигуристок, которые, несмотря на возраст, показывают чемпионский характер в разных ситуациях.

- Я сам удивляюсь, почему на льду не проявляется хрупкость Камилы. Видимо, у тренера Этери Тутберидзе есть секрет. Камила - такая юная, милая. Но на льду она очень сильная, - отметил Кацалапов на пресс-конференции. - Когда смотрю на выступления наших девчонок, их возраст уходит из головы. Когда смотришь за их катанием, то они взрослые, сильные и заряженные. Просто наслаждаюсь сложными элементами в их исполнении.

Даже американка Карен Чен, которая храбрилась перед короткой и обещала побороться с русскими девочками, упала с тройного риттбергера и признала: "Они делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать".

Марк держит марку

Если от рекордсменки мира Камилы Валиевой ничего, кроме магии на льду, мы и не ждали, то Марк Кондратюк приятно удивил: не подвел ни разу, хотя именно мужское одиночное катание изначально считалось нашим слабым звеном. В короткой программе стал третьим, в произвольной - вторым, уступив только японцу Юме Кагияме, но обыграв растерявшего элементы американца Винсента Чжоу.

Причем Марк тоже не просто показал набор из прыжков, в том числе трех четверных, что уже немало. На его прокат в своем "Твиттере" даже отреагировал известный голливудский актер Бен Стиллер: "Уважение российскому фигуристу, который зажигал под рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда".

Сам Марк, который в этом сезоне выиграл и чемпионат России, и чемпионат Европы, говорит, что совсем не чувствует себя героем: мол, выйди на лед от США трехкратный чемпион мира Натан Чен, результат мог быть иным.

- Я чувствую себя частью команды. Человеком, который справился с поставленной задачей и сделал почти свой максимум на данный момент, - сказал Кондратюк журналистам. - Стараюсь не думать, что я чемпион Европы. Я такой же Марк, как и год назад, как и месяц назад. Стараюсь не зацикливаться на том, что это Олимпийские игры. Так спокойнее и морально проще настроиться, когда ты думаешь, что это обычный прокат.

Спортсмен также признался, что благодарен за возможность выступить за команду: "У меня появился шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре. Это можно рассматривать как сложность, но я вижу в этом уникальную возможность. Не знаю, упростит это или усложнит задачу в личных соревнованиях. Это ведь мои дебютные Игры".

Правила

В командном турнире участвуют десять лучших сборных согласно квалификационному рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU), которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы. По итогам короткой программы в финальную часть выходят пять сильнейших команд.

В каждой дисциплине сборные выставляют по два одиночника, пару и дуэт. За первое место в каждом виде программы сборная получает десять очков, за второе - девять, за третье - восемь и т.д.

Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу.

Авторитетно

Такой фигуристки, как Камила Валиева, в истории мирового фигурного катания еще не было

Так оценил катание Камилы многолетний президент, теперь - почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев:

- К нам с небес спустилась фигуристка с другой планеты. Я в фигурном катании больше шестидесяти лет, но ничего подобного, как и весь мир, никогда не видел.

Вот Валиева выезжает на лед. Если и испытывает волнение, то никому не заметное. Звучат первые такты музыки, и Камила сразу же входит в образ. Все жесты выверенны, прыжки техничны. Впечатление, что выступление в Пекине для нее, 15-летней дебютантки, словно привычный старт, к которому она абсолютно готова.

Сомнений в победе нет и возникнуть не может - она лучшая. Все остальные соперницы решают какие-то свои задачи, идет "междусобой", с катанием лидера никак не связанный. Валиева так далеко от них, что все это понимают и принимают. И нет в моих словах пренебрежения к остальным фигуристкам. Просто разрыв в классе, мастерстве - подавляющий.

4 фигуристки исполняли аксель в 3,5 оборота на Олимпиадах. До Камилы Валиевой в Пекине-2022 это сделали три японки: Мидори Ито (Альбервиль-1992), Мао Асада (Ванкувер-2010, Сочи-2014) и Мирай Нагасу (Пхенчхан-2018)

Рост, фигура, внешность, сложение - идеальны для фигурного катания, как будто Камилу лепили где-то там, наверху. Было ли такое в нашем виде спорта? Я не слышал и счастлив, что довелось это увидеть.

И, конечно, чемпионский симбиоз родился в содружестве с прекрасным тренером. Этери Тутберидзе моментально разглядела величайший талант, помогла раскрыть его, выпестовала и отпустила в чемпионский полет.

Не люблю прогнозов, но сейчас уверен в командной победе нашей российской сборной. Все фигуристы вносят свой вклад в победу. И с таким лидером, как Камила Валиева, успех обязательно придет.

Записал Николай Долгополов