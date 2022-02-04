Идущая второй сборная России по фигурному катанию все равно должна взять командное золото

Третье место Марка Кондратюка - это что? Успех или всего лишь третье место? Успех и бесспорный. Не только юного фигуриста, но и тренеров, точно сделавших выбор из, казалось бы, равной по силе тройки претендентов. Это удавалось не всегда. Вспомним, как однажды подвел сборную в командной борьбе Михаил Коляда.

Кажется, у нас появился новый талант. И многосторонний. Марк Кондратюк артистичен, музыкален. Говорят, он неплохо рисует. А катается еще лучше. Сделать во второй части короткой программы четверной-тройной под силу не всем.

Однако после короткой программы создалось впечатление, что лидерство американца Натана Чена неоспоримо. Бороться с ним за золото в одиночном катании вряд ли кому-то по силам. По крайней мере, это не для второго призера японца Шома Уно. Ровное, стабильное катание без блеска. Должен был занять второе место для родной команды - и занял.

Почему-то был уверен, что в отсутствии блестящего французского танцевального дуэта Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон победа в короткой достанется Виктории Синицыной - Никите Кацалапову. Наверное, был уверен в этом и самый на сегодня искусный партнер в танцах Кацалапов. Но добиться успеха на Олимпиаде за счет одного превосходства в классе над Мэдисон Хаббел - Закари Донохью не получилось. Американцы были стабильнее, артистичнее, в чем сумели убедить судей. По-моему, ошибка, допущенная Кацалаповым в исполнении не самого сложного элемента, совсем не случайна. Скорее, это закономерность. Сезон складывался для чемпионов мира сложно. Болела Вика, долго мучили боли в спине Никиту. Пришлось отказаться от нескольких соревнований. И это сказалось на первом серьезном старте. Оптимальная форма, так необходимая для Олимпиады, пока не набрана. Что вовсе не значит, что в произвольном танце Виктории и Никите никак не победить. Но для этого потребуется максимальная концентрация, полная отдача, стопроцентная внимательность. Еще одной ошибки арбитры россиянам не простят.

Да, тут невольно задумаешься над раскладом в танцах. Французы, американцы, которых способен поддержать еще один дуэт их соотечественников…

Еще один вывод, явно напрашивающийся после первого дня командной борьбы. Не было еще такого, чтобы судьи невольно, подсознательно не отдавали преимущества хозяевам, не баловали их искренней благожелательностью. Почему традиция не должна была быть соблюдена и в Пекине? Спортивная пара Суй Вэнцзин - Хань Цун выиграла короткую программу у чемпионов мира Анастасии Мишиной - Александра Галлямова. Правда, китайцы волновались: родные стены не только помогают, они и прибавляют напряжения. Надо, надо выиграть во чтобы то ни стало. Это чувствовалось в несколько скованном, хотя и хорошем выступлении Суй и Хань. В этом виде могли выиграть и наши. Уверенные, улыбчивые, достойно откатали программу. Но на чужом льду, родном для главных конкурентов, при равенстве сил стать первыми очень непросто. Удивили Алекса Книрим - Брэндон Фрэйзер из США. Судя по реакции фигуристов и тренеров, они и сами не догадывались, что способны на такое классное катание. Так что и в личном первенстве борьба за золото развернется с непредсказуемым исходом. Претендентов на чемпионство и на призовые места гораздо больше, чем можно было предположить.

А если о большой командной победе, то два очка, на которые опережает наших сборная США, еще ничего не значат. Не боясь сглазить, исходя из одной сложности программ, еще не выходившие на лед российские фигуристки сильнее конкурентов. Команда у нас дружная, напористая. Звание чемпионов заслуживает. Что и остается доказать на пекинском льду.