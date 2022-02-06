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06.02.2022 08:38

Марк Кондратюк: Не чувствую себя героем

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Марк Кондратюк прокомментировал результаты произвольной программы у мужчин в рамках олимпийского командного турнира. Россиянин занял второе место и упрочил лидерство нашей команды в итоговом протоколе.
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
Валиева: Приятно, что американцы аплодировали после проката

- Я не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды. Человеком, который справился с поставленной задачей и сделал почти свой максимум на данный момент, - сказал Кондратюк журналистам. - Стараюсь не думать, что я чемпион Европы. Я такой же Марк, как и год назад, как и месяц назад. Стараюсь не зацикливаться на том, что это Олимпийские игры. Так спокойнее и морально проще настроиться, когда ты думаешь, что это обычный прокат.

Спортсмен также признался, что благодарен за возможность выступить в командном турнире: "У меня появился шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре. Это можно рассматривать как сложность, но я вижу в этом уникальную возможность. Благодарен за это. Не знаю, упростит это или усложнит задачу в личных соревнованиях. Это ведь мои дебютные Игры. Я в первый раз в такой ситуации".

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