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06.02.2022 10:23

Актер Бен Стиллер пришел в восторг от выступления российского фигуриста

Текст: Артур Нанян
Фото: EPA/NINA PROMMER
Фото: EPA/NINA PROMMER Фото: EPA/NINA PROMMER

Знаменитый американский актер и кинопродюсер Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка за выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Марк Кондратюк: Не чувствую себя героем

На собственной странице в Twitter Стиллер отдал дал уважения Кондратюку за произвольную программу в командном турнире. "Уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", - написал Бен в соцсети.

Напомним, что Кондратюк выступил в воскресенье в произвольной программе командного турнира фигуристов на Играх, а ранее он представил Россию в короткой программе.

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