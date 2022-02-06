Актер Бен Стиллер пришел в восторг от выступления российского фигуриста

Знаменитый американский актер и кинопродюсер Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка за выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине.

На собственной странице в Twitter Стиллер отдал дал уважения Кондратюку за произвольную программу в командном турнире. "Уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", - написал Бен в соцсети.

Напомним, что Кондратюк выступил в воскресенье в произвольной программе командного турнира фигуристов на Играх, а ранее он представил Россию в короткой программе.