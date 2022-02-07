Швейцарец Фойц выиграл золотую медаль ОИ-2022 в скоростном спуске
В понедельник на Играх-2022 была разыграна первая медаль в соревнованиях горнолыжников. Мужчины соревновались в скоростном спуске. В этом виде программы не принимали участие российские спортсмены.
Изначально соревнования должны были пройти в воскресенье, но из-за погодных условий они были перенесены на сутки.
Победу одержал швейцарец Беат Фойц, показавший результат 1 минута 42,69 секунды. Серебро досталось французу Жоану Кларе, который уступил победителю 0,1 секунды.
Бронзовая медаль у Маттиаса Майера из Австрии, который проиграл чемпиону 0,16 секунды.
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