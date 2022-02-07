Начало матча между женскими сборными России и Канады по хоккею отложено
Матч группового турнира между женскими хоккейными сборными России и Канады отложен на неопределенное время.
Встреча команд России и Канады должна была начаться в 7.10 утра по московскому времени. Сборная России вышла на лед, провела раскатку, но канадская команда на площадке так и не появилась. В итоге судьи сообщили, что начало встречи отложено.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, канадские хоккеистки отказываются выходить на лед.
Если же встреча начнется, то сборная Канады за задержку игры получит двухминутное удаление.
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов
Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа. Остальные элементы были исполнены чисто. За прокат Валиева набрал 178,92 балла
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Ребята набрали 145,20 балла. Вторыми стали японцы, третьи - представители КНР
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф