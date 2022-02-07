Начало матча между женскими сборными России и Канады по хоккею отложено

Матч группового турнира между женскими хоккейными сборными России и Канады отложен на неопределенное время.

Встреча команд России и Канады должна была начаться в 7.10 утра по московскому времени. Сборная России вышла на лед, провела раскатку, но канадская команда на площадке так и не появилась. В итоге судьи сообщили, что начало встречи отложено.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, канадские хоккеистки отказываются выходить на лед.

Если же встреча начнется, то сборная Канады за задержку игры получит двухминутное удаление.