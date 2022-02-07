Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
7:05
Хоккей
Женщины. Россия - Канада. Предварительный этап. Группа "А"
8:40
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
11:25
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
11:30
Биатлон
Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка
07.02.2022 07:22

Россиянка Таталина вышла в финал ОИ-2022 в дисциплине биг-эйр

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала финалисткой Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Финалистки в этом виде программы определялись по итогам трех попыток. За выход в решающую стадию соревнований боролись две представительницы России - Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Таталина успешно выполнила все три попытки и гарантировала себе место в финале, показав третий результат - 163,25 балла. Лучшей в квалификации стала канадка Меган Олдхэм - 171,25 балла, второй результат показала Тесс Леду из Франции - 171,00.

Орлова не смогла пробиться в финал, став лишь 19-й. Финал состоится 9 февраля.

Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов

Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение

Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа. Остальные элементы были исполнены чисто. За прокат Валиева набрал 178,92 балла

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Ребята набрали 145,20 балла. Вторыми стали японцы, третьи - представители КНР

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф