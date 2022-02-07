Россиянка Таталина вышла в финал ОИ-2022 в дисциплине биг-эйр
Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала финалисткой Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.
Финалистки в этом виде программы определялись по итогам трех попыток. За выход в решающую стадию соревнований боролись две представительницы России - Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
Таталина успешно выполнила все три попытки и гарантировала себе место в финале, показав третий результат - 163,25 балла. Лучшей в квалификации стала канадка Меган Олдхэм - 171,25 балла, второй результат показала Тесс Леду из Франции - 171,00.
Орлова не смогла пробиться в финал, став лишь 19-й. Финал состоится 9 февраля.
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