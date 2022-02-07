Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Это стало понятно после произвольного танца. Хотя чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снова уступили американскому дуэту, после 7 видов программы из 8 наша команда осталась лидером с приличным запасом, который не позволяет другим командам претендовать на итоговую победу.

Командный турнир завершится произвольной программой у женщин. Россию представит Камила Валиева

За нашу команду также выступали одиночник Марк Кондратюк и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Положение команды после 7 видов программы из 8:

1. Россия - 64

2. США - 58

3. Япония - 54

4. Канада - 45

5. Китай - 44