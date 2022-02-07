Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде
Это стало понятно после произвольного танца. Хотя чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов снова уступили американскому дуэту, после 7 видов программы из 8 наша команда осталась лидером с приличным запасом, который не позволяет другим командам претендовать на итоговую победу.
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За нашу команду также выступали одиночник Марк Кондратюк и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Положение команды после 7 видов программы из 8:
1. Россия - 64
2. США - 58
3. Япония - 54
4. Канада - 45
5. Китай - 44
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