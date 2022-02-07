Галлямов объяснил, из-за чего произошло падение с поддержки

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, назвал вероятной причиной падения с поддержки в произвольной программе олимпийского командного турнира - потерю концентрации из-за недосыпа и раннего старта соревнований.

- Не были готовы к такому повороту в самой концовке, но в следующий раз будем стараться быть с концентрацией до конца программы, - сказал Галлямов журналистам. - Не хочется оправдываться, но нам действительно не свойственны такие ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта.

Напомним, что соревнования пар стартовали в 09:15 по пекинскому времени.

- Пришлось вставать в 04:00 и все утро заставлять себя быть бодрым. Немножко не хватило, - отметил партнер. - Никто к такому не привык, обычно соревнования пар ставят на более позднее время. Но на таких соревнованиях ты должен быть готов ко всему.