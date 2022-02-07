Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
В понедельник утром по московскому сборная России уверенно выиграла командный турнир по фигурному катанию, гарантировав себе победу досрочно. Это золото стало для российских спортсменов вторым на Играх в Пекине.
Также на счету сборной России по две серебряные и бронзовые медали. Россияне вышли на первое место в медальном зачете, опередив команды Норвегии - 2 золота и одна бронза и Швеции - два золота.
Первое золото сборная России завоевала в воскресенье - лыжник Александр Большунов добился уверенной победы в скиатлоне на 30 км.
В понедельник в Пекине будут разыграны еще восемь комплектов медалей.
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов
Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа. Остальные элементы были исполнены чисто. За прокат Валиева набрал 178,92 балла
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Ребята набрали 145,20 балла. Вторыми стали японцы, третьи - представители КНР
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф