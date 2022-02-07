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07.02.2022 08:08

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В понедельник утром по московскому сборная России уверенно выиграла командный турнир по фигурному катанию, гарантировав себе победу досрочно. Это золото стало для российских спортсменов вторым на Играх в Пекине.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Также на счету сборной России по две серебряные и бронзовые медали. Россияне вышли на первое место в медальном зачете, опередив команды Норвегии - 2 золота и одна бронза и Швеции - два золота.

Первое золото сборная России завоевала в воскресенье - лыжник Александр Большунов добился уверенной победы в скиатлоне на 30 км.

В понедельник в Пекине будут разыграны еще восемь комплектов медалей.

Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Россия выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов

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