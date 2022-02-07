Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

В понедельник утром по московскому сборная России уверенно выиграла командный турнир по фигурному катанию, гарантировав себе победу досрочно. Это золото стало для российских спортсменов вторым на Играх в Пекине.

Также на счету сборной России по две серебряные и бронзовые медали. Россияне вышли на первое место в медальном зачете, опередив команды Норвегии - 2 золота и одна бронза и Швеции - два золота.

Первое золото сборная России завоевала в воскресенье - лыжник Александр Большунов добился уверенной победы в скиатлоне на 30 км.

В понедельник в Пекине будут разыграны еще восемь комплектов медалей.