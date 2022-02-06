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06.02.2022 14:30
Рубрика: Спорт

Болельщики назвали лучшего игрока Единой лиги за январь

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольная Единая лига подвела итоги голосования болельщиков по определению лучшего игрока января. Им стал хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья. Ранее экспертами Лиги аналогичного признания был удостоен американский атакующий защитник пермской "Пармы" Джеремайя Хилл.
Фото: Regina Hoffmann/Euroleague Basketball/ Getty Images Фото: Regina Hoffmann/Euroleague Basketball/ Getty Images
Фото: Regina Hoffmann/Euroleague Basketball/ Getty Images

Напомним, что с этого сезона Единая лига определяет лучшего игрокам месяца в турнире не только силами своих экспертных оценок, но и с помощью болельщиков. Вполне нормально, что мнения по MVP иногда расходятся. А бывает - что и совпадают.

Фото: Егор Алеев/ТАСС; Алексей Даничев/РИА Новости
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Сначала Лига объявила свой выбор. Джеремайя Хилл в январе помог "Парме" сотворить сенсацию. В присутствии более чем трех тысяч зрителей на трибунах дворца спорта "Молот" (с учетом действовавших на тот момент ограничений Роспотребнадзора это был фактически аншлаг) пермская команда сенсационно переиграла участника Евролиги питерский "Зенит" - 77:67. Хилл стал лучшим бомбардиром матча, набрав 19 очков.

- Благодарен Лиге за это важное признание, - сказал Хилл. - Но мой титул лучшего игрока месяца был бы невозможен без всей нашей команды. Мы собрались и вместе добились важной победы.

На голосование болельщиков Лига представила свой шорт-лист. Кроме, естественно, Хилла, в него вошли еще девять баскетболистов - Андрей Мартюк ("Локомотив-Кубань" и сборная России), Марио Хезонья, Лоренцо Браун (оба - УНИКС), Даррал Уиллис ("Енисей", Красноярск), Билли Бэрон, Джордан Лойд (оба - "Зенит"), Никола Милутинов (ЦСКА), Марекс Мейерис ("Парма"), Драган Апич ("Зелена-Гура", Польша).

В итоге Хезонья собрал 28,0 процентов голосов от общего внушительного числа респондентов. Второе место в опросе поклонников баскетбола занял все тот же Хилл (22,2%), на третьей позиции Браун (15,3%).

Выбор болельщиками хорватского легионера вполне логичен. Марио в победных матчах УНИКСа с "Нижним Новгородом" и польским клубом "Зелена-Гура" был в центре внимания, набрал 20 и 19 очков соответственно, играл практически без замен, с минимальными передышками.

Справка "РГ"

Лучшие игроки чемпионата Единой лиги 2021/22 по месяцам:

Сентябрь-октябрь 2021: эксперты - Габриэль Иффе Лундберг (ЦСКА; Дания), болельщики - Лоренцо Браун (УНИКС; США).

Ноябрь 2021: эксперты и болельщики - Марио Хезонья (УНИКС; Хорватия).

Декабрь 2021: эксперты - Кенни Чери ("Автодор"; Канада), болельщики - Хезонья.

Январь 2022: эксперты - Джеремайя Хилл ("Парма"; США), болельщики - Хезонья.

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