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11.02.2022 17:28
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России по баскетболу на матчи квалификации к ЧМ-2023

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу сербский специалист Зоран Лукич назвал список из 19 кандидатов в национальную команду на матчи квалификации к ЧМ-2023 против Нидерландов. Эти игры состоятся 24 февраля в Перми и 27 февраля на гостевой площадке в Алмере.
Фрагмент матча сборных России и Исландии. Фото: Пресс-служба FIBA Фрагмент матча сборных России и Исландии. Фото: Пресс-служба FIBA
Фрагмент матча сборных России и Исландии. Фото: Пресс-служба FIBA

Кандидаты в сборную России: разыгрывающие и атакующие защитники - Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба - УНИКС, Казань), Александр Хоменко (ЦСКА), Владислав Емченко ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"), Денис Захаров ("Зенит", Санкт-Петербург), Александр Платунов ("Парма", Пермский край), Тимофей Герасимов ("Енисей", Красноярск); форварды - Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба - "Локомотив-Кубань"), Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба - БК "Нижний Новгород"), Игорь Вольхин ("Зенит" СПб), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов), Марк Тихоненко ("Астана", Нур-Султан, Казахстан); центровые - Владимир Ивлев (ЦСКА), Сергей Балашов ("Енисей"), Сергей Торопов (БК "Нижний Новгород").

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
ЦСКА и "Зенит" уступили в матчах баскетбольной Евролиги

Помимо восьми защитников, восьми форвардов и трех центровых основного списка, в резерв включены два баскетболиста - Михаил Кулагин (ЦСКА) и Владислав Трушкин ("Енисей").

Если суммировать и обобщить, то в списке из 21 фамилии наибольшее представительство у БК "Нижний Новгород", который параллельно работе в сборной возглавляет Зоран Лукич - пять игроков. По три спортсмена от "Локомотива-Кубани", ЦСКА и "Енисея", по два - от "Зенита" и УНИКСа, по одному - от "Автодора", "Пармы" и казахстанской "Астаны", также выступающей в Единой лиге.

Обилие игроков БК "Нижний Новгород" вовсе не следствие каких-то личных предпочтений и профессиональных пристрастий Зорана Лукича, а объективная реальность, вызванная тем фактом, что 24-25 февраля ЦСКА, УНИКС и "Зенит" проведут матчи очередного тура регулярного чемпионата Евролиги. Напомним, что календарь соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Евролиги, проводимой независимой коммерческой структурой, до сих пор не согласован из-за отсутствия соответствующего договора. Нынешнее делегирование в сборную ряда российских игроков "красно-синих", казанцев и питерцев - жест доброй воли со стороны руководителей этих клубов.

Для россиян предстоящие матчи с Нидерландами будут третьей и четвертой по счету играми в квалификационном цикле. Ранее в группе "Н" наша команда 26 ноября прошлого года победила Италию - 92:78, через три дня разгромила Исландию - 89:65. Обе встречи состоялись в Санкт-Петербурге. Другие результаты: Нидерланды - Исландия - 77:79, Италия - Нидерланды - 75:73. Текущее положение: Россия - 2 победы - 0 поражения, Италия, Исландия - по 1-1, Нидерланды - 0-2.

Фото: Пресс-служба ЦСКА
Чемпион НБА Мозгов помог "Руне" сохранить лидерство в Суперлиге

По итогам двухкругового турнира, который планируется завершить 4 июля, в следующий раунд европейской континентальной квалификации выйдут по три сильнейших команды от каждой из восьми групп. На второй, решающей стадии, тройка от нашего квартета "Н" будет встречаться с командами группы "G", где выступают Испания (сейчас 2 победы - 0 поражений), Украина (1-1), Грузия (1-1) и Северная Македония (0-2). Путевки на чемпионат мира-2023, организуемый Японией, Индонезией и Филиппинами, получат по три лучших сборных от каждой из четырех новообразованных шестерок. Отдельно обращаем внимание, что все результаты матчей первого этапа засчитываются командам-участницам следующего раунда. Поэтому нашей сборной обязательно надо побеждать Нидерланды оба раза.

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