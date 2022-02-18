МОК инициировал решение вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация инициировала решение вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах.

"Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций", - сказал Бах.

К решению данного вопроса, по словам Баха, будут подключены международные федерации по видам спорта и Всемирное антидопинговое агентство. Глава МОК добавил, что окончательное решение об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх будут принимать федерации.